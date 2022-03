Małgorzata Rozenek (po krótkiej przerwie od Instagrama) nadaje z lotniska o wojnie: "Pomoc Ukraińcom jest teraz NASZYM OBOWIĄZKIEM"

Od ponad tygodnia wojna w Ukrainie to wiodący temat w przestrzeni publicznej. Głos w sprawie militarnego ataku Rosji zdążyło zabrać wiele polskich gwiazd i celebrytów, którzy mniej lub bardziej angażują się w pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy.

Media społecznościowe znanych twarzy opływają więc głównie w posty związane z tym, co wyprawia Władimir Putin, a influencerki - przynajmniej póki co - raczej wstrzymują się z publikowaniem treści stricte rozrywkowych.

W związku z przykrymi wydarzeniami niektórzy na co dzień działający w sieci robią sobie kilka dni przerwy od social mediów. Wśród tych, którzy postanowili odpocząć od ciągłego wrzucania na Instastories swojego życia, o dziwo znalazła się Małgorzata Rozenek. Zapalona instagramerka nie wytrzymała jednak bez dzielenia się swoją codziennością długo i w niedzielę nagrała serię "storek". Przybita 43-latka wytłumaczyła, że przez ostatnie dni codziennie miała nadzieję na wiadomość o zakończeniu wojny:

(...) Każdego kolejnego dnia myślałam, że może będą lepsze wiadomości, będzie się lepiej działo i może wtedy się odezwę... - słyszymy na jednym z nagrań.

W kolejnym filmiku przemawiająca z lotniska Gonia argumentuje zaś swój powrót na Instagram:

(...) Nie chcę mieć poczucia kompletnego zabrania nam normalności - wyjaśnia po prostu i mówi, że mimo tego, co się dzieje, musi zrealizować wcześniej zaplanowane projekty zawodowe.

Następnie "Perfekcyjna" dzieli się tym, co na warszawskim Dworcu Centralnym zastał jej mąż:

Piszecie do mnie, że bardzo dużo nerwów was to wszystko kosztuje, szczególnie matki piszą, że jak widzą te obrazki z okupowanych miast, te uciekające dzieci, te obrazki z granic czy z Dworca Centralnego... Dzisiaj Radosław był na dworcu, bo jechał do pracy na mecz i powiedział do mnie: "Tę wojnę to widać tutaj najbardziej, gdzie są te duże ilości ludzi, którzy czekają i nie wiedzą, czy kupią bilety na najbliższe pociągi". Sytuacja jest trudna, tym bardziej należy docenić tych, którzy angażują się w pomoc - zauważa słusznie Małgosia.

W kolejnych nagraniach Rozenek opowiada o znajomej, która wyjątkowo zaangażowała się w pomoc uchodźcom:

Ja wokół siebie sama mam przykłady osób, które w ciągu jednego dnia zmieniły całe swoje życie i tu Oziczkowa mówię o tobie. Z podziwem patrzę na to, co ona robi - chwali koleżankę, następnie postanawiając... zareklamować jej firmę z luksusową odzieżą i dodatkami:

Paula to dziewczyna, która z dużym powodzeniem prowadzi Keep the Label, to jest taki komis, w którym można kupić markowe rzeczy z drugiej ręki w dobrych cenach. I ona nagle z osoby, która prowadzi bardzo dobrze działający biznes, stała się osobą, która w ciągu jednego dnia będąc mamą trójki dzieci, przestawiła się na tor pomagania i wkłada ogromny wysiłek w to, żeby pomóc uchodźcom (...) - mówi z dumą, oznaczając markę kobiety. Mamy nadzieję, że to ulży uchodźcom w cierpieniu.

Na koniec wywodu ukochana Radka podkreśliła, jak ważna jest pomoc naszym sąsiadom uciekającym przed wojną:

Pomoc Ukraińcom jest teraz naszym obowiązkiem, jest sensem tego wszystkiego, po co to wszystko robimy. I naprawdę zależy bardzo, żeby pokazać, że my - wolny świat - zawsze będziemy po stronie słabszych.

Doceniacie, że się tak zaangażowała?