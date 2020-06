Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciami z planu nowego "Projektu Lady". Fani: "Piękna Matka Polka!"

Po urodzeniu Henryczka Gosia błyskawicznie wróciła do pracy . Aktualnie mieszka z rodziną w Rozalinie, gdzie bierze udział w nagraniach do nowego sezonu Projektu Lady.

Rozenek spaceruje z małym Henryczkiem

Zdjęcia do Projektu Lady 5 ruszyły pełną parą. Nie ukrywam, że na początku byłam przerażona perspektywą powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu dziecka. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w marcu i potrwać do połowy kwietnia, ale epidemia wszystko pokrzyżowała. Miałam dzięki temu piękną, książkową końcówkę ciąży, co bardzo ucieszyło mojego lekarza prowadzącego, który się śmiał, że trzeba było światowej pandemii, żebym zaczęła się zachować jak kobieta w ciąży. Tak dobrze się czułam, że trudno mi było zwolnić, ale jak świat zwolnił, to ja też siłą rzeczy. Kiedy zdjęcia się przesunęły, wiadomo było, że musimy wejść na plan dosyć szybko po moim porodzie. Cykl produkcyjny tego wymaga - tłumaczy Małgorzata w najnowszym poście na Instagramie.