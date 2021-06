Małgorzata Rozenek pozuje w basenie z dorodnymi papajami. Internauci grzmią: "Ludzie nie mają co jeść, a pani WYRZUCA JEDZENIE"

Wtf 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

po pierwsze co kogoś ma obchodzić ze dzieci nie maja co jeść? To chyba powinno obchodzić ich matkę jak kogoś nie stac na jedzenie po co robił te dzieci? Siedzi baba w lepiance na miskę ryzu nie ma ale wokół 7 dzieci lata. Niech ich naucza antykoncepcji a nie wysyłają jedzenie. To samo u nas się robi chcą wprowadzić zakaz antykoncepcji bo wdg kk to morderstwo, i co zrobią z naszego kraju afryke? Czy do końca życia będziemy komus na socjale pracować. Nie stac cię na jedzenie ale robisz dzieci, super logika