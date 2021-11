Małgorzata Rozenek przyznaje, że jej młodszy syn nie chodzi na religię: "Tadeusz od początku mówił, że NIE CHCE"

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Rodzice dziecko do życia powołują jako drudzy w kolejności. Pierwszy jest Pan Bóg i to on daje im możliwość posiadania dziecka i powołuje je do życia czy to za pomocą metody in vitro czy naturalnego zajścia w ciążę. Świetnie że im się udało i doczekali się wspólnego dzieciątka zdrowego i ślicznego ale nie powinni mówić że nie ochrzczą dziecka dlatego że nie zgadzają się z tym co przekazuje kościół. Dla wszystkich znajdzie się miejsce w tej wspólnocie i nikt zwłaszcza dzieci nie są przez nią potępione ani wykluczone. A jeżeli chodzi o to co teraz się dzieje i jakie sytuacje ujrzaly światło dzienne... wszyscy są w szoku, ja również ale mam świadomość że do kościoła chodzę tylko i wyłącznie dla Boga, nie dla księdza, nie dla mamy, nie na pokaz bo co ludzie powiedzą ale tylko i wyłącznie po to aby się pomodlić i spotkać z Jezusem. I owszem nie podobają mi się kazania niektórych księży, czasem denerwuje mnie to jak się zachowują i jakie mają podejście do ludzi co wtedy robię... jadę do innego kościoła na mszę bo tych jest wiele i wybieram ten w którym czuje się dobrze i mogę się skupić na modlitwie i gdzie ksiądz prawdziwy z powołania nie tłumaczy ludziom godzinę jak mają żyć tylko podczas 7minutowego kazania powie kilka takich słów które długo się pamięta. Pozdrawiam.