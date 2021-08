Małgorzata Rozenek w obszernym garniturze i z plecaczkiem Gucci za 8 tysięcy przemierza ulice Warszawy (ZDJĘCIA)

CO ONA ROBI? 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Małgorzata Majdan zawsze mówi o negatywnym stosunku państwa do problemu in vitro, zarazem o swoim zaangażowaniu się w tej kwestii! Co za perfidia, jaki wielki cynizm, jaka pogarda Majdankowej dla kobiet/ małżeństw, liczących w kwestii in vitro na pomoc fundacji MRM, którą w marcu 2020 roku (17 miesięcy temu!) uroczyście, z nagłośnieniem mediów, otworzyła „Gosia”. Fundacja DO DZISIAJ NIE PRZYJĘŁA ANI JEDNEJ OSOBY, NIE POMOGŁA, NIE ZAREJESTROWAŁA! W tym okresie w Polsce działały/ działają setki fundacji, prywatnych klinik i przychodni, które pomogły dziesiątkom, setkom tysięcy ludzi. W TYM SAMYM OKRESIE Małgorzata Majdanek wielokrotnie wyjeżdżała „wypoczywać”. KOMPLETNIE OLAŁA KOBIETY/ MAŁŻEŃSTWA, które liczyły na pomoc jej fundacji przy in vitro (o czym krzyczała ona przez wiele miesięcy!), a w zamian za to… dosłownie i w przenośni wypięła się tyłkiem, fundując tym kobietom jedynie nieustanne, wulgarne, narcystyczne eksponowanie siebie i utrzymanka na plażach, w hotelach Polski oraz Meksyku. Podróżowała po Szwecji, poleciała do Mediolanu na kilka dni. „Zyskując” następne tysiące osób, które na wspomnienie o Małgorzacie Majdanek dostają drgawek. Tak wygląda szokująca prawda o jej życiu, o jej kłamstwach…