Małgorzata Rozenek rozprawia na temat swojego odchudzania: "67 kilogramów to NIE JEST wymarzona waga"

JAK MOŻLIWE? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 244 11 Odpowiedz

Jak to możliwe, że absolwentka Administracji (choć ZAOCZNIE!) przy Wydziale Prawa UW, pochodząca z zamożnej komunistycznej rodziny działacza PZPR, tak skandalicznie zachowuje się, jest wyjątkowo wulgarna, agresywna. Zarazem nie jest w stanie napisać/ powiedzieć poprawną polszczyzną jednego złożonego zdania, bez wielu stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i logicznych błędów. Jak to możliwe, że kobieta twierdząca iż ma 42 lata, która zawsze żyła w luksusie, która nigdy nie pracowała, wiodąc próżniacze życie, która ma dostęp do najlepszych kosmetyków, która ma za sobą dziesiątki operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych – wygląda na 52-55 lat, pokazując się na fotografiach jedynie po olbrzymich przeróbkach Photoshopem? Jak to możliwe, że nie najmłodsza, dorosła kobieta, przedstawia się światu tak infantylnie, tak żenująco – udając przedmiesiączkową, kilkunastoletnią dziewczynkę - w strojach, zachowaniu, wypowiedziach?