Małgorzata Rozenek z rodziną celebruje "party ozdrowieńców" i tłumaczy, dlaczego już chodzi w ŚNIEGOWCACH

Znany światowo profesor medycyny – zarazem ekspert sądowy, kilkadziesiąt lat praktyki – otrzymał niedawno do przejrzenia kilka fotografii i filmików z Pudelka, na których widnieje Małgorzata Rozenek/ Majdan. Z owych materiałów miał określić wiek kobiety. Profesor nigdy przedtem nie słyszał o pani Małgorzacie ani nie widział jej (nie jest Polakiem, mieszka i pracuje daleko od Polski), więc analiza jest tym bardziej obiektywna. Według oceny pana profesora kobieta ma minimum 48 lat, raczej bliżej do 52 lat, co szczególnie dokumentują te miejsca ciała, które nie mogły być poddane operacjom plastycznym lub innym zabiegom. Po informacji, że ta kobieta (czyli Rozenkowa) ma podobno 42 lata, pan profesor stwierdził, iż jego ocena była prawidłowa, a problem o wiele starszego wyglądu w stosunku do wieku metrykalnego zdarza się i faktycznie dotyczy niewielkiego odsetka populacji. Sytuację Majdankowej pogarszają ingerencje chirurgiczno-kosmetyczne. Profesor ostrzegł, że omawiana kobieta w wieku 60 lat najprawdopodobniej będzie wyglądać na lat osiemdziesiąt! Serdecznie pozdrawiamy Radosława Majdana!