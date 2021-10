Małgorzata Rozenek zachwyca się "dzidziusiem Majdana" w OKULARACH DIORA: "Niedaleko pada jabłko od jabłoni" (FOTO)

Elea 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Kiepsko u niej z PRem, jak nie maja czego wrzucic (bo ich sie nigdzie nie zaprasza ) to udaja szczesliwa rodzinke z dzidziusiem Majdana, moze jakis rozwod i powrot Malgosi do TVNu by jej medialnie pomogl plus nowy zwiazek, romans ? bo nikt mi nie powie ze budowa domu czy wystroj wnetrz w jej wykonaniu jeszcze kogos obchodzi...