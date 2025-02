Małgorzata Rozenek została posądzona o UTUCZENIE psa: "Obrażono mi basseta, mówiąc, że jest GRUBASEM SPASIONYM"

Małgorzata Rozenek upasła swojego basseta?

Gwiazda stacji TVN nadawała z przedniego siedzenia samochodu. Poszukiwania designerskich dodatków, które mogłyby upiększyć wnętrza ich wciąż powstającej rezydencji, zakończyły się fiaskiem. Mimo natrafienia na kilka perełek ostatecznie nie wyciągnęła z portfela nawet złotówki, przez to, że "były one w towarzystwie rzeczy, których raczej by nie wybrała".

Obrażono mi basseta z pięć razy, mówiąc, że jest "grubasem spasionym" i tak prawie każdy pan, poza takim jednym miłym panem, który sprzedaje parawany japońskie, to reszta naszych interakcji sprowadzała się do dyskusji: "ten pies taki jest, czy on taki spasiony?". A drugi pan: "ale gruby basset". Ja mówię, że on nie jest gruby. On jeszcze złapie takiej masy typowej dla dorosłego basseta. Ale najlepszy i tak był pan, on totalnie wygrał, kiedy mnie zapytał: "a to jest mops?" - obwieściła z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów.