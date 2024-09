Małgorzata Socha pokrętnie odpowiada na pytanie o równouprawnienie w branży: "Rozmawianie o finansach jest krępujące" (WIDEO)

Co to za seksistowskie pytanie? Czy WCIĄŻ jest rywalizacja wśród kobiet. Jak to wciąż?? Czyli że wśród mężczyzn nie ma? Że zależy to od płci??? Mam 50 lat, pracowałam w kilku miejscach i nigdy nie spotkałam się z takim myśleniem🤦🤦🤦🤦