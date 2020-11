Małgorzata Socha w scenerii rodem z "Królowej śniegu". Zimowy "secret project"?

Gosia Socha porusza się na tym polu z właściwą sobie gracją. Z równą gracją od lat odnajduje się w roli ambasadorki marki Apart. I to właśnie z najnowszej, świątecznej kampanii biżuterii Apart pochodzi powyższe zdjęcie rodem z baśni.

Romantyczna sceneria i piękne detale przenoszą nas do zimowej, oszronionej krainy – niby prawdziwej, a jednak nieco nierealnej. Róże w pełni rozkwitu zamarzły niczym za dotyknięciem czarodziejskiej różdżki Królowej Śniegu. Biały miś najwyraźniej ożył i towarzyszy aktorce.

Małgosia Socha w tym magicznym świecie doskonale się odnajduje, co Marcin Tyszka uchwycił swoim obiektywem. Jest zabawnie i baśniowo. Romantycznie i bardzo kobieco. Gosia Socha nie pierwszy raz udowadnia, że biżuteria to najlepszy przyjaciel kobiety – dodaje blasku i sprawia, że możemy poczuć się wyjątkowo.

Zdjęcia Małgosi zachwycają, jednak to dopiero początek. Z pewnych źródeł wiemy, że sesji towarzyszył będzie spot reklamowy z wyjątkową piosenką. Co ciekawe – wyreżyserował go podobno sam Marcin Tyszka. Człowiek wielu talentów, jak widać.