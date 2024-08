Małgorzata Tomaszewska prezentuje zdjęcie z córką przy piersi i oznajmia: "KARMIŁAM moje dzieci WSZĘDZIE"

Mazurka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 160 14 Odpowiedz

Też karmiłam- do roku. Może nie wszędzie, bo uważam to za intymną sprawę, a osobiście niekoniecznie chcę moje intymności wystawiać na pokaz. Ale jakoś nie pasuje mi promowane obecnie karmienie do samoodstawienia. Moja koleżanka karmiła czterolatkę. No nie byłam w stanie na to patrzeć.