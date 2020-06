Żona Rafała Trzaskowskiego zdradza sekret udanego małżeństwa: "Wiele nas łączy i różni jednocześnie. To zawsze jest atrakcyjne"

Gabi 45 min. temu zgłoś do moderacji 186 37 Odpowiedz

Trzaskowski a Śląsk hahaha 😂 może żonka pochodzi z moich rejonów ale jeśli on nie zatroszczył się o Warszawę to ma zatroszczyć się o całą Polskę!!!!!!?BUTEL czyli z śląskiego awantura to on potrafi, widać to po jego wyrażaniu się i pogardzie a kluska Śląska stanie mu w gardle jak Duda rzecz jasna wygra Ps dajcie spokój urodzie jego żony bo mimo iż pana tego nie lubię to chamskie jest, normalna babka