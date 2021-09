"Mam Talent": Jurorzy miażdżą wokalne popisy uczestników. "Czy my musimy tego słuchać?" (WIDEO)

Madzia Buczek 47 min. temu zgłoś do moderacji 53 11 Odpowiedz

Ci jurorzy to błazny, za grosz szacunku do ludzi którzy próbują swoich sił. Po tym jak oni poniżają uczestników wiele słabszych psychicznie osób może nie wytrzymać tego psychicznie i targnąć się na swoje życie. Ale co tam, musi być tanie show i jazda, obśmiewanie i poniżanie. Kto normalny to jeszcze ogląda?50 edycja