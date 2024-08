Mama Ginekolog tłumaczy się z BIAŁEJ SUKIENKI na ślubie znajomych: "Niczym się nie wyróżniałam..."

Pudel fan 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Macie dziwne kompleksy. Na moim ślubie było bardzo dużo pan w kolorach białych i kremowych, pięknie wyglądały i o to chodziło. Jedno co uważam za faux pax, to partnerka jednego z gośćmi z ogromnym dekoltem i ubrana na czarno, w mojej opinii, zbyt seksownie jak na czyjeś wesele. Trza się tak ubrać, by wyglądać pięknie, czuć się dobrze, ale jednocześnie nie skraść szol pannie młodej. I to nie o kolor tu chodzi, bo byłam na weselu, gdzie siostra panny młodej ubrała się tak ekstrawagancko (wcale nie, że ładniej) i przykuła całą uwagę gości - po latach wciąż się o niej pamięta...