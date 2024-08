Odziana w jasną kreację Mama Ginekolog na weselu znajomej. Internauci zażenowani: "Gdyby moja koleżanka przyszła ubrana na biało, byłoby mi po prostu przykro"

Sezon weselno-ślubny trwa w najlepsze również w świecie show-biznesu. Znane twarze nie tylko wyprawiają swoje huczne przyjęcia, ale i obskakują imprezy innych zakochanych. Także i tych niemedialnych.

Mama Ginekolog chwali się zdjęciami z wesela znajomych

Mimo to celebryci nie rezygnują ze sposobności, by pochwalić się świętowaniem w sieci. W ostatnią sobotę na weselu nienależących do show-biznesu znajomych bawiła się np. Mama Ginekolog. Celebrytka uczestniczyła w wydarzeniu wraz z mężem. Oczywiście wszystko zrelacjonowała na InstaStories. Dodała także post z kilkoma zdjęciami, głównie takimi, do których w różnych okolicznościach przyrody pozuje z ojcem swoich dzieci.

About last night. Agata, Will - jesteście the best! Wasza historia jest jak z filmu, fajnie być tego filmu częścią - napisała pod fotografiami.

Internauci komentują weselny "look" Mamy Ginekolog

Na ślub przyjaciół Nicole Sochacki-Wójcicka przyodziała białą sukienkę. Jej ukochany postawił zaś na dopasowaną do kreacji żony jasną marynarkę. Jak można się domyślić, poza zachwytami nad prezencją pary, pojawiło się sporo krytycznych uwag pod adresem ich stylizacji.

Przepiękna; Wyglądałaś jak laleczka. Sztos; Świetnie wyglądacie; Piękni ludzie - pisali fani.

Kolor biały i ecru jest zarezerwowany dla panny młodej mimo wszystko. To ona musi się wyróżniać w tym dniu; Gdyby moja koleżanka na mój ślub przyszła ubrana na biało, to byłoby mi po prostu przykro. Nie chodzi o żadną zaściankowość, ale ten kolor jest przeznaczony dla panny młodej i tyle; Jest tyle kolorów do wyboru, więc w dniu ślubu można się powstrzymać i wybrać inny niż biały, mi by było normalnie przykro; Serio na biało?; Szczyt ch*jstwa założyć taką kieckę na ślub kogoś innego; Nie ma gorszego nietaktu niż przyjście na nieswój ślub w białej sukience - ten kolor jest zarezerwowany dla panny młodej w tym wyjątkowym dniu!; Gość na biało... To jest dopiero faux pas. Ale rozumiem, że chciałaś zwrócić na siebie uwagę - grzmią z kolei ci, którym nie spodobała się wybrana przez małżonków kolorystyka.

Co myślicie?

