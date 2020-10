Honorata Skarbek pokazuje sesję walczącej z nowotworem mamy: "A co u was? Nadal zepsuty humor z powodu złej fryzury?" (ZDJĘCIA)

Ewa Minge "W łóżku z Oskarem": Wygrałam z białaczką limfatyczną

Okazuje się, że Bożena Skarbek nie załamała się przebiegiem choroby i postanowiła przeprowadzić swoistą "terapię" w mediach społecznościowych . Mama Honoraty zaczęła bawić się modą, a efekty tej przygody pokazuje na Instagramie. Patrząc na jej zdjęcia, można pomyśleć, że to nowa Iris Apfel ! Kobieta nie wstydzi się braku włosów i co chwila pokazuje nowe, wysmakowane stylizacje. Jeden z jej postów udostępniła Honorata.

Ktoś będzie zgorszony, że łysa - jak się nie wstydzi? Jak mogła? Ktoś będzie zachwycony, że łysa - a potrafiła?! Brawo! Tak! Potrafię! Brawo ja! I jestem dumna z tego, że stać mnie na taki gest. A dlaczego! Bo mogę!! CZAPKI Z GŁÓW!! - pisze Bożena Skarbek. Krzyczę do tych kobiet, które się wstydzą! Ja pytam, czego się wstydzisz ? Niczego, nikomu nie ukradłaś - to nam choroba „ukradła” włosy! Ale to nic! Włos to nie ręka - odrośnie. A teraz bawię się, bawię się modą, na przekór światu, na przekór losowi, wiem - jestem kontrowersyjna, ale kocham to w sobie!! 💪💪💪. Tyle w temacie.