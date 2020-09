Mama June robi się na bóstwo przed kolejną operacją plastyczną (ZDJĘCIA)

Niestety, 130 kilogramów, które mama June zrzucała przez kilka miesięcy, szybko zaczęły do niej wracać. Shannon padła ofiarą efektu jojo, straciła motywację i zaczęła sięgać po narkotyki. Pieniądze, które zarobiła na pokazywaniu swego życia, szybko stopniały.

Mama June szykuje się już do liposukcji oraz plastyki brzucha. By dobrze wyglądać na stole operacyjnym, celebrytka wybrała się do fryzjera. W salonie 41-latka odświeżyła kolor, podcięła grzywkę i zafundowała sobie nową stylizację. Wyglądała na zadowoloną z efektu.