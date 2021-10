Mama NIE-Ginekolog chce ODWOŁAĆ SIĘ od wyników egzaminu specjalizacyjnego?! "Może to coś da..."

Karolina 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

Wpisując komentarz pojawia się głośne ostatnio hasło stop hejt. Ale już sam artykuł jest mocno tendencyjny i jednak do tego hejtu nawołuje. Nie bronię tej pani. Nie znam jej. Ale wiem ze pomogła wielu ludziom. Zorganizowała tez wielką zbiórkę na WOŚP i to nie tylko oferując kolacje ze sobą ale aktywnie zbierając pieniądze. Czy może portal Pudełek zrobił coś podobnego? A może za każdy zjadliwy komentarz lepiej odłożyć złotówkę do puszki i pomoc potrzebującym. Stop hejt to nie tylko znaczek przed komentarzem. To również odpowiedzialność za to co i jak się pisze. Anonimowość w internecie nie daje prawa do ataku, wyśmiewania czy niszczenia ludzkiej psychiki.