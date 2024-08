Mandaryna BRONI Smolastego po aferze na koncercie w Nysie: "To nie jest takie zero-jedynkowe, że mu się nie chciało" (WIDEO)

To zawsze ma dwa dna - oceniła. To nie jest takie zero-jedynkowe, że mu się nie chciało i nie chciał wyjść. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek artysta nie uszanował w ten sposób fanów. Ja nie wiem, czy on był chory, czy się bardzo źle czuł. Nie chciałabym go oceniać w żaden sposób. Myślę, że jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to na pewno był jakiś powód. Nie wydaje mi się, że Smolasty nie uszanował swoich fanów, dlatego nie będę go oceniać. Mam nadzieję, że to się jakoś rozwiąże, żeby wszyscy byli zadowoleni, a żeby fajni dalej słuchali jego muzy i kupowali płyty.