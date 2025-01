Mandaryna po latach ujawnia kulisy "Jestem jaki jestem". Wyznała, czy program był REŻYSEROWANY

Podpisz i wyslij Szanowny Panie Premierze, Z najwyższym oburzeniem i niedowierzaniem zwracam się do Pana w sprawie skandalicznej wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, która podczas konferencji w Krakowie, w miejscu szczególnie naznaczonym historią – w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau – dopuściła się bezprecedensowego i haniebnego fałszerstwa historycznego, używając określenia „polscy naziści zbudowali obozy”. Nie znajduję usprawiedliwienia dla tak haniebnej wypowiedzi, która godzi nie tylko w prawdę historyczną, ale również w dobre imię Polski i wszystkich ofiar niemieckich zbrodni wojennych. To nie jest zwykłe „przejęzyczenie”, jak próbuje bagatelizować Ministerstwo – to kompromitacja o dalekosiężnych konsekwencjach, już podchwycona przez media zagraniczne, w tym niemieckie. Wypaczanie historii w tak kluczowym miejscu i czasie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i skandaliczne. Wypowiedź pani Minister wpisuje się w narrację obecną w przestrzeni publicznej, w której odwraca się uwagę od prawdziwych autorów tej potwornej zbrodni na narodzie żydowskim i innych narodach, kłamliwie przypisując tę odpowiedzialność Polakom. Panie Premierze, krótkie przeprosiny na platformie X to zdecydowanie za mało! Słowa Minister Nowackiej już żyją własnym życiem w międzynarodowej przestrzeni medialnej, dostarczając argumentów wszystkim, którzy próbują relatywizować odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. Przez lata Polska toczyła i nadal toczy walkę z kłamliwymi określeniami „polskich obozów śmierci”, a minister polskiego rządu jednym