Manuela Michalak z pierwszej edycji "Big Brothera" żali się na pieniądze za udział w show: "Krzywdząca stawka"

Manuela Michalak zdobyła sporą popularność jako uczestniczka pierwszej edycji " Big Brothera " w Polsce. Reality show zadebiutowało w 2001 roku. Bardzo szybko stało się prawdziwym hitem, gromadząc przed telewizorami ogrom widzów. Choć uczestniczka programu szturmem wdarła się do show-biznesu, to z czasem zdecydowała się jednak odejść z blasku fleszy.

Uczestniczka legendarnego reality show nie zrezygnowała jednak całkowicie z show-biznesu. Co jakiś czas wciąż lubi o sobie przypomnieć . Ostatnio postanowiła wrócić wspomnieniami do czasów udziału w "Big Brotherze" i podczas kolejnego wywiadu dla "Pomponika" opowiedziała o kwotach za udział w formacie.

Dla mnie była krzywdząca. Ja już wtedy prowadziłam firmę i wiadomo, jak mnie nie ma w firmie, to ta firma mniej zarabia. Bądź wcale, bo to zależy. To bardzo prosto było obliczyć, bo z "Big Brothera" to było tak, że dostawaliśmy najniższą pensję krajową przeliczaną na ilość dni, ile byliśmy w programie. Dlatego każdy dostawał różne kwoty - wyznała.