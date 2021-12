Marcela Leszczak i Misiek Koterski świętują ważną datę przy homarze: "Dwa miesiące, od kiedy ODZYSKALIŚMY NASZĄ RODZINĘ"

Aga 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wczoraj poszłam z mężem do restauracji i czekając na posiłek pomyślałam, ze gdybym zyla na Instagramie, musiałabym wyjac telefon i relacjonować: ,,kochani, my wlasnie siedzimy i czekamy na jedzonko i drineczki. Jest miło i romantycznie". Potem pokazać co jemy, podtrzymać się za ręce do zdjęcia, zrobic selfie, bumeranga jak stukamy się kieliszkami, potem drogę do domu. To jest jakies chore, jak ci ludzie zyją. Wyobrażacie sobie?