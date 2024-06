Marcela Leszczak o powiększeniu rodziny: "Ja chciałabym mieć drugie i trzecie dziecko" (WIDEO)

Marcela Leszczak o wspólnym koncie bankowym

U nas jest tak, że nie ma żadnego podziału kosztów odgórnie powiedzianych takich, kto za co płaci i ile, albo "ja zapłaciłem w tym miesiącu, to Ty płać". Więc jeżeli Frysio chodzi na zajęcia nauki czytania metodą krakowską i jeżeli pani chce blika, to łatwiej mi jest bliknąć. Misiek nie umie takich rzeczy robić. Czy to sprzątanie, opieka dziecka, to takie drobnostki nie są odgórnie powiedziane rzeczy, na co się dzielimy, co kto płaci. Jeśli ma ktoś zapłacić, to bez pomyślunku płaci - stwierdziła świeżo upieczona żona w rozmowie z Pudelkiem.