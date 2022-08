Marcela Leszczak pokazała, jak wyglądała 13 lat temu: "Boże, to jestem ja. PLASTIC FANTASTIC!" (FOTO)

Hejka, właśnie odebrałam dowód osobisty - zaczęła. Zaraz wam pokażę, jak ja wyszłam na tym zdjęciu, w zasadzie co pani ze mną zrobiła, bo zastosowała taki mega faceapp, ale taki konkretny. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale ja w ogóle nie używam tych programów do przerabiania twarzy, ale będę to miała na dowodzie przez kolejne 10 lat. A to zdjęcie z prawa jazdy - dodała, pokazując zdjęcie sprzed 13 lat. Z bliska, bo jestem bardzo smutna. Boże, to jestem ja! Plastic fantastic! (... ) Widzicie, jakie to jest wygładzenie? Fest.