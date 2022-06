Marcela Leszczak pokazuje efekty metamorfozy: "Wymarzyłam sobie ostatnio zostać BLONDYNĄ I OTO JESTEM" (FOTO)

Mdidnfm 2 godz. temu zgłoś do moderacji 223 9 Odpowiedz

Też chciałabym iśc do profesjonalnego salonu i móc oddać np tysiaka na wizyte u niego. Aktualnie już od 2 lat chodzę niby tez do jednego z lepszych salonów w moim 100tysięcznym mieście, ale ostatnio nie jestem zadowolona, po drugie fryzjerka obgaduje całą swoja rodzine i wiekszosc klientek to hej 'przyjaciolki' z ktorymi przy wszystkivh gadają o innych, o problemach w swojej rodzinie, a mi sie nie chce słuchac, ze jej tesciowa jest taka i owaka, jej kolezanka sie obrazila itp. Gdybym mogła to siedzialavym w sluchawkach. Też tak macie u swoich fryzjerów?