Marcela Leszczak przekonuje o swoim TALENCIE wokalnym: "W dzieciństwie DUŻO ŚPIEWAŁAM"

Adrie 7 min. temu

No szuka na siebie pomysłu.Najwyzszy czas. Dziecko nie jest żadną gwarancja wysokich alimentów no na pewno nie z Koterskim,na miss już nie ten wiek,z aktorstwa nic nie wyszło to rodzicom się przypomniało,że w przedszkolu śpiewała 🤦