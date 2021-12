"Bohaterka" Marcela Leszczak wyznaje, że przytyła 3 KILOGRAMY i pozuje bez makijażu w Dubaju. "Bez ładnego kadru i Z PRYSZCZAMI" (FOTO)

Opiniara 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na wakacjach to każdy wygląda dobrze Zamiast docenić zdrowie rodzinę syna u boku to wygląd takie pyszczek takie zdjęcia ... ja zrobię usta a ty przeszczep włosy to już trzeci zabieg 20 proc taniej