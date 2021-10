Marcela Leszczak zachwala dubajskie wakacje z synem: "Nie zamieniłabym życia na inne, nawet BĘDĄC SAMOTNĄ MAMĄ" (FOTO)

Od momentu rozstania z Miśkiem Koterskim Marceliny Leszczak nie spotkało tyle szczęścia, co jej byłego partnera. O ile Misiek po kilku miesiącach zaczął widywać się z młodszą o 19 lat Dagmarą Bryzek, którą poznał na planie filmowym, Marcela poświęciła się byciu mamą ich wspólnego syna, czteroletniego Fryderyka. Sama kilka razy kąśliwie odniosła się do poczynań Koterskiego, wyznając między innymi, że cieszy się, iż jej syn nie widzi tego, co dzieje się w sieci czy dając "dobrą radę" Bryzek, by... wiała.