Marcelina Zawadzka chwali się DRUGIMI zaręczynami: "Ten pierścionek WYŚNIŁAM"

Drugi raz powiedziałam "tak" - pochwaliła się celebrytka. Kilka miesięcy temu byliśmy w Tajlandii, tam chciałam pobyć w spokoju z nową wspaniałą nowiną o ciąży. Jeszcze nikt nie wiedział, a my nie mogliśmy uwierzyć, że niebawem zostaniemy rodzicami. Radośni i spokojni, że to właśnie idealny czas dla nas, że nasze starania tak szybko się ziściły.

Śmieszne jest to, że rzeczy, o których w kółko myślimy, pragniemy ich lub czujemy, że jesteśmy ich warci (dobre, ale i te złe… często zaskakujące, ale jak sobie przypomnimy to właśnie takie , które manifestowałeś/łaś od pewnego czasu), się urzeczywistniają…. Możemy w to wierzyć lub nie, zwracać na to uwagę, lub żyć obojętnie ale nasze czucie, które wypełnia nasze serce (powtórzę dobre i te negatywne zasiane strachem), prędzej czy później się dokona.

(...) Ten pierścionek wyśniłam. Kiedyś dostałam podobny, z różowym oczkiem od ukochanej babci Marii i go... zgubiłam. Miałam przekazywać z pokolenia na pokolenie, a ściągnęłam do mycia rąk i gdy wróciłam, nie było go. Myślałam o nim praktyczniejszego każdego dnia, przez lata! Marzyłam, aby znaleźć gdzieś taki podobny ręcznie robiony z różowym dużym kamieniem. Ziściło się do tego jeszcze w kształcie serca i z diamentem na około (to był przypadkowy sklep z ręcznie robioną biżuterią na Koh Phangan - wyspie położonej na różowym krysztale) - zakończyła.