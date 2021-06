Marcelina Zawadzka EKSPONUJE BIUST, wyginając się na balkonie (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna Marcelina Zawadzka uchodziła za jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. W obliczu oskarżeń o korzystanie z tzw. karuzeli vatowskiej celebrytka straciła jednak posadę i zniknęła z ekranów.

Po rozstaniu z TVP Marcelina Zawadzka przez długi czas zajmowała się głównie zagranicznymi podróżami. 32-latka odwiedziła m.in. słoneczną Kalifornię oraz meksykańskie Tulum, gdzie miała okazję uczestniczyć we wzruszających lekcjach oddychania i wąchać kokosy. Od jakiegoś czasu celebrytka ponownie stacjonuje jednak w ojczyźnie. Niedawno Marcelina postanowiła skorzystać z otwarcia rodzimej gastronomii i wybrała się do knajpki nad Wisłą. Imprezując do białego rana, spotkała nawet Edytę Zając.