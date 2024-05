Marcelina Zawadzka eksponuje CIĄŻOWE KRĄGŁOŚCI. Zapozowała w obcisłym topie. "Ale to cudne uczucie" (FOTO)

Marcelina Zawadzka eksponuje ciążowe krągłości w różowym komplecie

Jestem gotowa. Ale to cudne uczucie… Chciałoby się powiedzieć wiele, ale domyślacie się, że to dłuższy temat do rozwinięcia. Traktuję Instagram jako pamiętnik i czy ktoś chce, czy nie to pozwólcie, że będę wrzucała tu ważne momenty, a ten czas uważam, że jest nie do powtórzenia i nie do zapomnienia. Cieszę się, że jesteście tu ze mną - pisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.