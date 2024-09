Marcelina Zawadzka przeczytała, że "chciała dziewuchę": "To mi się nie mieści w głowie. Po co tego typu wiadomość?"

Internauta oburzył ciężarną Marcelinę Zawadzką. Poszło o płeć dziecka

A to mi się nie mieści w głowie... Po co tego typu wiadomość? "Dziewuchę"... Dziewczyny są super! Mogą jeździć na moto, czy przemierzać Afrykę ciężarówką, a tego typu chcenia rodziców odnośnie płci wpływają na dziecko (podświadomie, ale tak - wpływają). Jako trzecia córka byłam trochę tym Marcelem, bo wyczuwałam, że tata by bardzo chciał mieć syna. Nie narzekam, bo to mnie ukształtowało tak, a nie inaczej i jestem z tym szczęśliwa, ale niepotrzebna presja płci ze strony rodziców może już kształtować dziecko - podkreśliła prezenterka.