Marcelina Zawadzka szczerze o połogu: "Przerastało mnie wyjście z domu"

Wyzwania emocjonalne i fizyczne

Sytuacja była dla mnie bardzo wymagająca i mam wrażenie, że takie dwa tygodnie nie chciałam dzwonić do ludzi, do moich bliskich. To był dla mnie kłopot, zadzwonić i nie czułam się do końca chyba dobrze. Nie czułam się stabilnie przede wszystkim. Z tego, co słyszałam, to chyba mogłam mieć tego baby bluesa - przyznała Zawadzka.