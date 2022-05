Marcelina Zawadzka wygina się na balkonie 5-gwiazdkowego hotelu w Sopocie (ZDJĘCIA)

Marcelina Zawadzka weszła do show biznesu dzięki wygraniu konkursu Miss Polonia w 2011 roku. Dwa lata później zaczęła pracę w telewizji. Początkowo prowadziła programy w Fox Life i TVN Turbo, a w 2015 roku przeszła do TVP, gdzie jej kariera rozkręciła się na dobre.

Zawadzka prowadziła m.in. "Pytanie na Śniadanie" i "The Voice of Poland" oraz wystąpiła w show "Dance, Dance, Dance". Szybko zyskała sympatię widzów i otrzymała nawet Telekamerę w kategorii "nadzieja telewizji".

Niestety cieniem na jej wizerunku położyła się afera z 2020 roku, kiedy to prokuratura postawiła Zawadzkiej zarzuty "uszczuplenia podatku, przyjęcia i rozliczenia faktur oraz prania brudnych pieniędzy". Dwa tygodnie temu Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał prezenterkę na karę grzywny w wysokości 60 000 zł za oszustwa skarbowe i fałszowanie faktur , do czego Marcelina przyznała się zresztą podczas procesu.

Sopot, dziękuję! To był wspaniały czas. Zawsze będąc w 3mieście, czuję się jak w domu. Lubię tu być i lubię stąd ludzi, to wy tworzycie tę atmosferę, a jaka była w Operze Leśnej, nie zapomnę nigdy! Był to mój debiut na tym festiwalu #PolsatSuperHit Festiwal. Dziękuję wszystkim, którzy byli tam ze mną i pomagali w realizacji w sumie tak wielu rzeczy, jak trzeba było to i herbatkę podali - pisze Marcelina.