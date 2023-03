Marcelo Bboy to najbardziej "przerobiony" człowiek na świecie. Ma ponad tysiąc tatuaży i wszczepione metalowe kły (ZDJĘCIA)

Marcelo Bboy jest znanym artystą zajmujący się modelingiem i muzyką. Jednak to nie jego twórczość sprawiła, że jest dziś o nim głośno. Zagraniczne media nazywają go "najbardziej zmodyfikowanym człowiekiem" na Ziemi . Mężczyzna powiedział, że jego ciało pokryte jest w 98 procentach tatuażami. Dodatkowo przeszedł niezliczoną ilość zabiegów i nie zamierza przestać. Ma wszczepione metalowe zęby, które przypominają kły. Posiada też liczne implanty skóry oraz rozczepiony język.

Marcelo chce zrobić wszystko by móc wyglądać jak "kosmiczny diabeł". 40-letni Brazylijczyk w 2017 roku został sklasyfikowany jako drugi najbardziej wytatuowany mężczyzna w całej Brazylii. Wtedy miał wytatuowane ok. 96 procent ciała (1200 tatuaży), co zostało potwierdzone przez Brazylijskie Stowarzyszenie Tatuatorów i Piercerów.