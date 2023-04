Marcin Hakiel pokazuje NOWE fotki z ukochaną i gasi złośliwych internautów: "Publikuję to, co uznam za stosowne"

Mimo że Cichopek dość odważnie eksponuje swoją relację w mediach społecznościowych, to Hakiel jest nieco bardziej ostrożny, bo na fotkach pozuje z ukochaną, która zawsze odwrócona jest plecami do obiektywu aparatu. Mimo że fani Marcina komplementują ją w komentarzach, zachwycając się figurą kobiety, to z tygodnia na tydzień pojawia się coraz większa grupa osób, którą denerwują już pozbawione twarzy Dominiki zdjęcia.

Hakie chwali się wspólnym wyjazdem w góry z ukochaną, a fani denerwują się w komentarzach

Jedno czy dwa zdjęcia spoko, ale szczerze mówiąc, gdy na którymś już z kolei partnerka ciągle stoi tyłem, to naprawdę dziwnie to wygląda, lekko groteskowo... Jeżeli któreś z Was nie chce jej pokazywać, to może nie umieszczać wspólnych zdjęć w ogóle...?; Żenada z tym pokazywaniem kobiety tyłem bez sensu; Ona jest brzydka, czy o co chodzi?; Mnie te zdjęcia z kobietą tyłem przedstawiają jakoby przekaz " jakby co to nie jestem sam, TEŻ mam Kogoś..." - denerwowali się internauci.