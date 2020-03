Marcin Prokop rewolucjonizuje polski internet: "nawrócił" Bedoesa, pociągnął Żulczyka za język i szukał duchów z wróżką Orianą

Marcin Prokop od lat uznawany jest za jednego z najlepszych polskich konferansjerów i prowadzących , a od kiedy przeprowadza autorskie wywiady w programie "Z tymi co się znają" publikowanym w serwisie YouTube, także dziennikarzy. Wysublimowane poczucie humoru, cięte riposty, ciekawe anegdoty i celne spostrzeżenia dodają rozmowom animuszu i przyciągają najróżniejszych odbiorców. Prokop nie tylko "poruszył niebo i ziemię" w pierwszym sezonie „Z tymi co się znają”, kiedy rozmawiał z Mirosławem Hermaszewskim – jedynym Polakiem, który był w kosmosie, ale także sprowokował do nietypowej reakcji Roberta Więckiewicza w drugiej edycji swojego programu.

Raper Bedoes Browar Namysłów uznał za idealne miejsce na zwierzenia. W rozmowie z Prokopem wyznał, że w szkole nie był lubiany – dzieci wyśmiewały go z powodu tuszy i braku ojca. Ostatecznie musiał przejść na nauczanie indywidualne ze względu na fobię społeczną. Przez jakiś czas leczył się psychiatrycznie. Muzyk "nawrócił się" u Prokopa i zapewnił, że od teraz "zamierza mówić same mądre rzeczy": "Chcę pokazać, że ze wszystkiego można wyjść, ze wszystkim można sobie poradzić. Chcę być motywacją dla ludzi" – tłumaczy.

„Jak się utrzymujesz z tego, co robisz, to nie ma czegoś takiego jak wena. Nie ma czegoś takiego jak natchnienie. Wena to jest dzień, w którym ja mam wyjątkowo dobre samopoczucie, że chce mi się pracować i nie muszę się specjalnie zmuszać, żeby otworzyć komputer i siąść do roboty. Gdybym ja miał czekać na wenę, to bym pracował raz w miesiącu” – powiedział z pełnym luzem Żulczyk.