Marcin Prokop z DRWI w "Mam talent!" z Bożeny Dykiel i jej okularów "leczących depresję". Wyszło zabawnie?

Majkel

Nie. Nie wyszło zabawnie, bo ludzie coraz częściej (na całe szczęście) czytają między wierszami i wyciągają z tego logiczne wnioski. Kiedy pani Dykiel wystąpiła w Dzień Dobry TVN, to żeby przykryć jej kilka trafnych spostrzeżeń (pomijam te nie do końca trafione), rozpoczęła się misja deprecjonowania jej całej osoby, w myśl zasady "nie możemy polemizować z argumentami, to odbierzmy powagę autorowi, nikt wtedy nie będzie zwracał na niego uwagę". Jak widać, prawda mocno ubodła, skoro nadal ktoś wraca do tematu i odwraca kota ogonem. Jest to o tyle dziwne, że przecież niedawno to właśnie TVN bił się o wolne media i wolność słowa, ale jak słowa nie idą w parze z daną retoryką, to już jest be i najlepiej wgnieść całego takiego człowieka w opary drwin. Tak samo było z "budowaniem emocji społecznych na strachu i lękach" przy okazji imigrantów w 2015 roku - Olejnikowa nawet w programie na żywo wyrywała jednemu posłowi zdjęcie "uchodźców", który ostrzegał przed zagrożeniem, które nie jesteśmy w stanie zweryfikować jako protest przed budowaniem polityki na lękach. Minęło 6 lat, jest covid - można robić materiały w stylu "każdy niezaszczepiony umrze", "kto się nie szczepi będzie wykluczony", "nie zaszczepisz się - zachorujesz, umrzesz, przepadniesz", widz zadaje pytanie "ale jak to było z tym izraelem? co z efektywnością maseczek? co z zarażaniem przez zaszczepionych?" merytoryczne odpowiedzi? ależ skąd! "umrzesz", "zachorujesz", "stracisz oddech". Taka to symetria tej polityki strachu.