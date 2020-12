Marcin Tyszka oburza się ELEKTRONICZNĄ TACĄ w kościele: "CZUJĘ MEGA ZGRZYT"

Mama 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 13 Odpowiedz

Nikt nie karze do kościoła chodzić. Na tace dawać trzeba to obowiązek nałożony prawem kościelnym . Jak się nie podoba można z kościoła wystąpić, dzieci nie chrzcić, ślubu kościelnego nie brać, i nie upominać się o pogrzeb na katolickim cmentarzu. Islam ma nakazaną jałmużnę określoną procentem od dochodów to by Pan Tyszka zawału dostał. Ciemnogród. Smutne jest to że osoba która ma uprzywilejowany status społeczny burzy się na kwotę 5 zł zlozona w ofierze w miejscu kultu a wydaje krocie na swój tryb życia. Rozumiem bezdomnych, ubogich jakby się burzyli ale Pan Tyszka wstyd. Po drugie Panie Tyszko są osoby, które chcą dać 200 złotych ofiary na kościół bo ich stać i jak ich stać a cLonkami kościoła są dawać powinny. Dlaczego ofiara zaczyna się od 5zl? Proszę spytać się firmy VISA dlaczego nie akceptują kwot 50 gr bo to była minimalna kwota ofiary 16 lat temu. Teraz chyba można 5 zł znaleźć raz w tygodniu. I proszę zapłacić za coś co kosztuje 50 gr w sklepie karta. Jak oczywiście znajdą państwo w sklepie coś za 50 gr. Odpowiedz: podatki i prowizje od wpłat karta i transakcji bezgotówkowych. No tak ale to kościół powinni na golasa boso chodzić. A kościoły same się odrestauruja, ocieplą. Mnie bardziej denerwuje Jaruzelska zebrajaca o dotacje na swój kanał publicystyczny. Droga Pani Jaruzelska zły timing 3/4 mediów to dziennikarze szkoleni na szkole Pani tatusia. Wystarczy jakąkolwiek nierezimowa telewizję włączyć , gazetę otworzyć i każdy to samo . Jakby Pani zrobiła konkurencję radiu Maryja to może ale kolejne echo do tej samej wykładni no thank you.