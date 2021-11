Marcysia z Ekipy Friza ZOPEROWAŁA NOS w Turcji! "Strasznie mnie boli, oczy mi łzawią"

Jak to w przypadku dużych pieniędzy i rozpoznawalności bywa, u członków "Ekipy" także szybko pojawiła się potrzeba "poprawek" w wyglądzie. Podczas gdy w zeszłym miesiącu przeszczepem włosów chwalił się Mini Majk , w maju operację biustu relacjonowała narzeczona Karola.

Teraz okazuje się, że poprawić sobie co nieco postanowiła i Marcysia Ryskala. W środę życiowa partnerka Tromby poinformowała, że dla odmiany zoperowała sobie nos. Wyprawą do Turcji, bo to tam udała się celem spełnienia swojego "nosowego" marzenia, pochwaliła się oczywiście na YouTube.