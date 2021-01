Margaret spędza czas z PASIERBICĄ w studiu nagraniowym (FOTO)

gosc 37 min. temu zgłoś do moderacji 11 3 Odpowiedz

Spoko. Jeśli faktycznie ma dobry kontakt z tą mala to tylko pogratulować. Nie ma to jak baba wiążącą się z dzieciatym, która później oczekuje, że to dziecko zniknie. Mam taka kuzynkę. Wiecznie narzeka, ze jej partner za dużo czasu spedza z córką. Potrafi się pieklić, ze zostaje w domu z chorym dzieckiem zamiast ja zaprosić na wino :/