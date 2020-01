Maria Konarowska żali się, że nie może nagrać relacji na InstaStories, bo jej dziecko płacze: "Tak wygląda życie matki"

Julia 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Okropna jest. Przestalam ja obserwowac, bo nie dalo sie jej ogladac. Sama mam male dziecko, ale te jej porady, żale, recenzje strasznie żałosne. Skoro jest aktorką, to po co pograza swój wizerunek takimi relacjami, ktore co najwyżej powinny trafic do mamy albo przyjaciółki jakiejs o ile te beda mialy sile jej sluchac. Jak dla mnie spalona aktorka. Zawodowo klapa, a przez te jej racje widac jakie to glupie. Instagram niektorym wybitnie nie sluzy.