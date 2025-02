Maria Prokop chwali się zakupem mieszkania na Teneryfie i snuje refleksje: "Praca nad miłością do siebie to zadanie na całe życie"

Marcin Prokop od lat jest związany z Marią Prażuch-Prokop , z którą tworzy szczęśliwe małżeństwo. Para jest znana z dbania o prywatność, mimo że oboje są aktywni w mediach społecznościowych. Prowadzący "Dzień dobry TVN" w jednym z wywiadów podkreślił rolę żony w utrzymaniu równowagi w ich wspólnym życiu, wspominając, że "bywa stawiany do kąta" , co świadczy o jej silnej osobowości.

Moja małżonka studiuje psychologię, jest biegła w rozpoznawaniu stanów ludzkiej duszy i umysłu, więc jej wiedza jest też praktyczna, a jej inteligencja emocjonalna - bo od tego zaczęliśmy - te wszystkie cechy, o których rozmawiamy, które są na wyższym poziomie niż moje. Przyznaję to z trudem, ale muszę to powiedzieć: powodują, że mimo że czasami bywam stawiany do kąta, to dzięki niej wzrastam, więc chciałbym jej za to podziękować - mówił podczas rozmowy na kanale "Balans".