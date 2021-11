Marianna Schreiber komentuje plotki o ROMANSIE JEJ MĘŻA z Magdaleną Ogórek: "Od tego tematu staram się uwolnić"

Marianna Schreiber zyskała popularność dzięki programowi "Top Model" . Żona polityka PiS-u wzięła w nim udział bez wiedzy męża. To spodobało się większości widzów i internautów, którzy wyrażali swój podziw w mediach społecznościowych. Gwiazda odpadła z show i nie została top modelką, ale wciąż kontynuuje karierę w mediach społecznościowych.

To jednak nie powstrzymało internautów od zadawania pytań.

Nie wiedziałam, że mąż był ci niewierny... i to z Ogórek. Przykro mi, bardzo - napisała kolejna internautka.

To plotka, jak sądzę - odparła Schreiber.

Zwierzałam się - ufałam. Pół roku później próbowała wymusić "profity", a potem znalazłam w telefonie swojego męża SMS-y, w których próbowała go uwodzić, jednocześnie rozmawiając ze mną i chodząc ze mną na kawę. Patrzyła mi w oczy - rozmawiała i ani razu nie mrugnęła okiem z nerwów czy stresu – zwyczajnie kłamała (…). Potem mi się dostało, że psuję wspólne znajomości. To był kolejny upadek i zwątpienie w ludzi - zdradziła we wpisie na blogu, nie podając jednak żadnych szczegółów na temat "przyjaciółki".