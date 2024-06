Marianna Schreiber odpowiada Małgorzacie Rozenek: "Wolę być BEZGUŚCIEM, niż wydawać tysiące na stylistów I UDAWAĆ". Doczeka się odpowiedzi?

O kreację Schreiber została zapytana Małgorzata Rozenek-Majdan , która od dawna udziela się społecznie, walcząc o dostęp do in vitro dla Polek i Polaków.

Czytam Twittera i to jest kreacja, która tak naprawdę odbiła się szerokim echem, przede wszystkim na Twitterze. Absolutnie szczerze nie wierzę, że ten cel był założony, że chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na ważne rzeczy dotyczące Polski, a nie na zwracanie uwagi na te nieistotne rzeczy. Ja nie neguję niczyjej aktywności społecznej, bo uważam, że każdy ma do swojej ekspresji prawo, tylko tak naprawdę czy ta aktywność społeczna ma miejsce. Wchodząc do Parlamentu Europejskiego, reprezentujemy nie tylko siebie, ale również swój kraj. Nie jestem do końca przekonana, czy to jest obraz Polki, który chcielibyśmy w strukturach Parlamentu Europejskiego pokazywać - komentowała w rozmowie z Plotkiem.