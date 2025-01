Marianna Schreiber poszła na STUDNIÓWKĘ siostrzeńca! Wystroiła się w czerwoną kiecę z rozcięciem. Przesada?

Marianna Schreiber, czy tego chcemy, czy nie, nieustannie budzi emocje. Jej działania i wypowiedzi są często przedmiotem dyskusji nie tylko wśród internautów, ale również w sferze publicznej. Wpisy Marianny w mediach społecznościowych przybierają często metafizyczny charakter i poruszają tematy związane z wiarą. Schreiber zdecydowanie nie boi się kontrowersji, co sprawia, że jej treści generują liczne komentarz...

Marianna Schreiber w czerwonej mini na studniówce

Marianna Schreiber wkroczyła na bal odziana w bardzo obcisłą sukienkę w kolorze ognistej czerwieni. Tym razem nie wyeksponowała biustu, za to pochwaliła się nogami. Kreacja miała bowiem rozcięcie niemal do biodra, dzięki czemu celebrytka zaprezentowała swoje smukłe udo, na którym widniał, zamiast czerwonej podwiązki, którą zakładają maturzystki, odcisk czerwonych ust. Do kreacji Schreiber dobrała czarne kozaki ozdobione cekinami.