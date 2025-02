Marien KŁAMAŁA, mówiąc, że wygrała "chiński odpowiednik "Mam Talent""? Influencerka z Chin zweryfikowała sprawę. Co odkryła?

Cóż to tak jak Blanka , która bez umiejętności śpiewania wygrała bilet na Eurowizję- co się okazało było sfałszowane, a wcześniej była modelką bielizny bo widziałem jej zdjęcia z druga modelką w strojach Mikołajek . W życiu nie uwierzę , że córka milionera by musiała tak dorabiać 😂 Same Janoszki ta też przecież miała karierę w Indiach. Tyle , że ludzie kojarzą i żal bierze jak to ustawiają . Ktokolwiek promuje te osoby traci. Można usunąć historie z przeszłości , zdjęcia, dorobić sobie historię ale prawda i tak wychodzi bokami. Nie wiem czemu ma to służyć.