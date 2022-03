Marina apeluje do celebrytów wrzucających zdjęcia z Ukraińcami: "SZANUJMY PRYWATNOŚĆ INNYCH"

To oczywiście piękne przejawy solidarności, ale w sieci zaroiło się do postów kolejnych celebrytów publikujących zdjęcia z "biednymi" Ukraińcami. Prawie wszyscy, którzy przyjęli ukraińskie rodziny do swoich domów, od razu robią sobie z nimi zdjęcie i wrzucają na Instagram, zbierając masę pochwał i komplementów.