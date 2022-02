Wojciech Szczęsny protestuje wraz z polską reprezentacją przeciw rosyjskiej inwazji na Ukrainę: "W żyłach mojego syna płynie UKRAIŃSKA KREW"

W sobotę 26 marca reprezentacja Polski w piłce nożnej miała stanąć do meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata w Katarze przeciwko rosyjskiej kadrze. Tak się ostatecznie jednak nie stanie. W geście solidarności z ofiarami inwazji putinowskiej sportowcy zgodnie postanowili, że rezygnują ze wzięcia udziału w rozgrywkach. Ostateczną decyzję opublikował na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

Choć moje serce łamie się, gdy to piszę, moje sumienie nie pozwoli mi zagrać. Reprezentowanie swojego kraju to największy honor w karierze piłkarza, ale nadal jest to wybór. Odmawiam grania przeciwko sportowcom, którzy decydują się reprezentować wartości przedstawiane obecnie przez Rosję! Odmawiam stania na boisku w kolorach mojego kraju, gdy z głośników słychać będzie hymn Rosji! Odmawiam wzięcia udziału w wydarzeniu sportowym, które godzi się na działania rosyjskiego rządu. Wiem, że moja decyzja jest tylko symboliczna, jednak wzywam FIFĘ i UEFA, aby podjęły działanie i pociągnęły Federację Rosyjską do odpowiedzialności za jej czyn.